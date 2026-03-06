Con 2,50 a consegna dobbiamo pagare tasse e affitto | così rischiamo la vita ogni giorno alla Camera le voci dei rider Usb e M5s | Subito contratto

"Non si può continuare a rischiare la vita ogni giorno, sette giorni su sette e niente riposi, per due euro e cinquanta a consegna. Vogliamo un contratto vero". Alla Camera dei deputati arriva la protesta dei rider, da giorni in mobilitazione insieme al sindacato Usb, per rivendicare l'assunzione di tutti i lavoratori, il riconoscimento della subordinazione e l'applicazione del contratto Ccnl Logistica, trasporto merci e spedizioni. Ovvero, "lo stesso inquadramento dei driver di Amazon, Gls, Brt, perché a uguale lavoro devono corrispondere stesse tutele, diritti e salario", spiega Elena Lott, di Slang Usb. Così, nel corso della conferenza...