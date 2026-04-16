A rischio le consulenze di Emiliano con la Regione Puglia scatta il piano B | un seggio alla Camera

Le attività di consulenza di Emiliano con la Regione Puglia sono al centro di un possibile rischio, portando alla definizione di un piano alternativo. Si parla di un seggio alla Camera come soluzione di riserva. La situazione si sta evolvendo in un contesto politico e legale che coinvolge vari aspetti, mentre si attende una decisione ufficiale che potrebbe cambiare le prospettive di Emiliano nel panorama politico.

Chiamatelo “Emiliano sempre in piedi”, come l’Ercolino che i bambini degli anni ’60 avevano nella loro cameretta. Anche l’ex governatore della Puglia non cade mai. E se lo fa si rialza immediatamente. Il piano B dopo la bocciatura del Csm. Secondo quanto riporta Repubblica Bari, il 66enne ex magistrato ha già pronto il piano B dopo che il Csm ha (per ora) bocciato le sue consulenze alla giunta Decaro e anche a quella sull’Ilva. L’exit strategy di Michele Emiliano, ingombrante presenza nel tavoliere delle Puglie democratico, è poco distante da Bari: nella vicina Taranto, dove c’è un seggio lasciato libero da Ubaldo Pagano, passato al consiglio regionale pugliese.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - A rischio le consulenze di Emiliano con la Regione Puglia, scatta il piano B: un seggio alla Camera Notizie correlate Perquisizioni alla Regione Puglia e all’Università del Salento: indagine sui fondi alla società dell’ex golden boy di EmilianoLa Guardia di Finanza bussa alla Regione Puglia e all’Università del Salento: sul caso “Eka“, la società fondata dal golden boy di Michele Emiliano,... Buvette milionaria alla Regione Puglia: il progetto faraonico da Emiliano a Decaro. FdI: costi eccessiviSe pensavate che la buvette di Montecitorio fosse il massimo del ristoro della politica, non avete ancora visto l’eredità lasciata dalla giunta... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Regione, terzo no del Csm alla consulenza per Emiliano: ora per l'ex presidente un romanzo e una cattedra alla Lum; Csm boccia Emiliano consulente: Decaro in difficoltà, rischio ritorno in magistratura. Regione, terzo no del Csm alla consulenza per Emiliano: ora per l'ex presidente un romanzo e una cattedra alla LumLa terza bocciatura, non ancora verbalizzata, segna l’avvio di una procedura istruttoria in base alla quale la commissione apre il confronto con Emiliano per valutare la sede più idonea nella quale ri ... lagazzettadelmezzogiorno.it Puglia. Conti in rosso, Regione Puglia blocca assunzioni e appalti per le Sanità ServiceIn attesa di nuove misure, stop immediato a tutte le procedure delle Sanità Service aziendali relative ad assunzioni; agli incarichi di consulenza, collaborazione o supporto professionale; al ricorso ... quotidianosanita.it AdriaClimPlus a Brindisi: Comuni protagonisti del cambiamento climatico Il 23 marzo 2026, la Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, ha ospitato a Brindisi il sesto incontro tecnico di AdriaClimPlus, riunendo le autorità locali per - facebook.com facebook