La grande corsa ai Mac Mini

Negli ultimi giorni, i Mac Mini hanno visto un aumento significativo di richieste da parte di sviluppatori e startup. Questi dispositivi, conosciuti per le loro dimensioni compatte e le prestazioni, stanno attirando l'interesse di aziende che cercano soluzioni hardware efficienti e facili da integrare nei propri ambienti di lavoro. La domanda crescente ha portato a una maggiore presenza sul mercato e a un aumento di disponibilità presso i rivenditori.

Queste scatolette di Apple sono improvvisamente molto richieste da sviluppatori e startup che puntano a emanciparsi dalle grandi aziende di intelligenza artificiale Da qualche settimana, negli Stati Uniti, è diventato quasi impossibile comprare un Mac Mini. È un computer compatto che Apple produce da vent’anni e che fino a poco tempo fa si rivolgeva a una nicchia di mercato. Nel 2025 aveva rappresentato solo il 3 per cento delle vendite di tutti i Mac, mentre ora è esaurito sul sito dell’azienda e in molti negozi di elettronica (in Italia si trova ancora). Il motivo per cui è così richiesto è il crescente uso di sistemi di intelligenza artificiale (AI) da parte di chi scrive codice e sviluppa software.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - La grande corsa ai Mac Mini M5 Ultra Mac Studio: The Ultimate AI Machine... For A Price. Notizie correlate Mac mini made in USA: Apple sfida Trump con produzione strategicaApple riporta il Mac mini negli USA: un segnale strategico nel mare delle tensioni commerciali Apple ha deciso di riportare la produzione del Mac... Leggi anche: Mac mini M4 base scompare dagli scaffali: crisi di stock per Apple