Il Mac mini M4 di base, venduto a 729 euro, non è più disponibile negli scaffali in Italia e negli Stati Uniti. La mancanza di scorte è dovuta a difficoltà nella produzione da parte di Foxconn e alle problematiche della filiera dei semiconduttori. La carenza di prodotti è confermata da diversi rivenditori e siti di e-commerce, che riportano il modello esaurito o non più ordinabile.

? Cosa sapere Il Mac mini base M4 da 729 euro risulta esaurito in Italia e USA.. La carenza di stock dipende dai problemi produttivi di Foxconn e della filiera semiconduttori.. L’assenza improvvisa del Mac mini base con chip M4 dagli scaffali digitali e fisici di Apple sta scatenando interrogativi sulla capacità produttiva del colosso tecnologico, colpendo duramente gli utenti interessati alla configurazione da 729 euro con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria. Il problema è emerso inizialmente negli Stati Uniti, ma la criticità si è estesa rapidamente anche al mercato italiano, dove il modello entry-level risulta attualmente impossibile da ordinare online o ritirare direttamente nei punti vendita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mac mini M4 base scompare dagli scaffali: crisi di stock per Apple

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Ciao a tutti e scusate ma ho un problema che mi affligge da tempo per il quale continuo a spendere soldi inutilmente ma la situazione non migliora. Ho un imac 27 del 2019 con un backup su sd del precedente Mac mini sul quale funzionava tutto correttamente - facebook.com facebook