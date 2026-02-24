Mac mini made in USA | Apple sfida Trump con produzione strategica

Apple ha deciso di spostare la produzione del Mac mini negli Stati Uniti, rispondendo alle tensioni commerciali con l’amministrazione Trump. La scelta mira a rafforzare la produzione locale e ridurre la dipendenza dai fornitori esteri, in un momento in cui le tensioni tra Stati Uniti e Cina aumentano. La mossa coinvolge anche investimenti significativi e nuove assunzioni in alcune fabbriche statunitensi, lasciando intendere un cambiamento strategico nell’industria tech americana.

Apple riporta il Mac mini negli USA: un segnale strategico nel mare delle tensioni commerciali. Apple ha deciso di riportare la produzione del Mac mini negli Stati Uniti, un gesto che va ben oltre il simbolismo e che assume un significato particolare nel contesto delle attuali tensioni commerciali con l’amministrazione Trump. La produzione del computer avrà inizio quest’anno e segna un ritorno significativo dell’assemblaggio di un desktop consumer nel Paese dopo anni di delocalizzazione in Vietnam e Cina. La scelta non è casuale: risponde alle pressioni del governo americano per un maggiore Made in USA, in un momento in cui i dazi e le restrizioni commerciali hanno creato attriti con decine di Paesi legati alla catena di approvvigionamento dell’azienda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

