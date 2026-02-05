Riqualificazione via Rio Salto I° | giunta approva il progetto di riadattamento dell’area verde

La giunta di San Mauro Pascoli ha dato il via libera a un nuovo progetto di riqualificazione di via Rio Salto I°. Con 300 mila euro, l’amministrazione intende migliorare la sicurezza stradale e trasformare l’area in uno spazio verde più vivibile. L’intervento mira a rendere il quartiere più accessibile e sicuro per i cittadini, con lavori che partiranno a breve.

**San Mauro Pascoli, l'ok della giunta per la riqualificazione di via Rio Salto I°: un intervento di 300mila euro per migliorare la sicurezza stradale e creare un'area verde più vivibile** Un progetto di riqualificazione urbana, pensato per aumentare la sicurezza e migliorare l'accessibilità del quartiere, è stato ufficialmente approvato dalla giunta comunale di San Mauro Pascoli. Si tratta dell'intervento su una porzione di via Rio Salto I°, tra via Myricae e via Bosnia, che vedrà l'attivazione di un nuovo percorso ciclopedonale, l'adeguamento del marciapiede, la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e il ripristino del manto stradale.

