Stadio della Roma a Pietralata la Giunta è pronta a confermare il pubblico interesse

Per arrivare a candidare lo stadio agli Europei è necessario avviare i lavori entro il 2027. Il progetto intanto ha ripreso il suo cammino in Campidoglio, in attesa del via libera finale Si procede a tappe forzate con un obiettivo: posare la prima pietra nel 2027. È quella la data ritenuta utile per candidare il futuro stadio della Roma agli Europei del 2032 e vincere, eventualmente, il derby con il Flaminio 2.0. Perché lo stadio voluto dalla famiglia Friedkin possa diventare realtà, è necessario prima ottenere un paio di ulteriori via libera dal Campidoglio. Nel 2023 è stata già votata, in Aula Giulio Cesare, la “pubblica utilità” dell’opera, atto necessario per la legge sugli stadi. È però anche stata, in quell’occasione, predisposta una voluminosa quantità di prescrizioni a cui i progettisti dell’AS Roma, in questo anno e mezzo, hanno dovuto dare risposta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche:

Pietralata, il quartiere sogna la "cittadella della sicurezza" a due passi dallo stadio della Roma

Pietralata: scadenze per lo stadio della Roma entro il 2027

Il nuovo stadio della Roma a Pietralata si scontra con la storia

Temi più discussi: Roma, il 5 marzo il pubblico interesse per il nuovo stadio: prima pietra nel 2027 e pronto nel 2030?; Stadio Roma, il 26 febbraio la delibera in Giunta: poi sei commissioni e ritorno in Aula; Roma-Cremonese: le info per i tifosi giallorossi all'Olimpico; Nuovo stadio Flaminio della Lazio: il Campidoglio favorevole. Venti gli enti interessati, il nodo è la Soprintendenza.

Stadio della Roma, ecco le prossime tappe del progetto: dalla Giunta all'Assemblea CapitolinaLorenzo Marinone, Consigliere Comunale di Roma Capitale e Presidente della Commissione di Bilancio, sul proprio profilo ha illustrato la timeline del nuovo impianto sportivo ... ilromanista.eu

Nuovo Stadio, Marinone: Si inizia a vedere la luce. La prima posa a marzo del 2027Il Consigliere Comunale di Roma Capitale è intervenuto a Radio Romanista: Ormai tutte le prescrizioni richieste sono state ottemperate, domani si va in giunta ... ilromanista.eu

Nuovo Stadio della Roma: si entra nel vivo! Il consigliere Marinone ha annunciato i prossimi passaggi istituzionali per il progetto dello stadio della Roma: Domani votazione in Giunta 2-6 marzo discussione nelle Commissioni capitoline 10-12 ma - facebook.com facebook

Stadio della #Roma, ecco le prossime tappe del progetto: dalla Giunta all'Assemblea Capitolina #ASRoma x.com