La fuga da film progettata dal figlioccio del clan Senese | Evasione in elicottero

Due settimane fa, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno sequestrato beni per oltre un milione di euro su ordine della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale e su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia. Contestualmente, si sono concentrati su un individuo ritenuto affiliato al clan senese. Recentemente, si è diffusa la notizia di un tentativo di fuga da film messo in atto da questo soggetto, che avrebbe tentato di evadere in elicottero.

Due settimane fa i carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, su disposizione della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale e su proposta della Direzione distrettuale antimafia, gli avevano sequestrato beni per oltre un milione di euro. Si trattava di cinque immobili tra Allerona e Ficulle, diciannove terreni per circa quaranta ettari, un orologio di lusso e diversi rapporti finanziari, che secondo l’accusa sarebbero legati ai traffici di droga. È grazie anche a questa disponibilità di risorse che Leandro Bennato, personaggio di spicco nella realtà dei narcos nella capitale, aveva progettato una fuga in grande stile dal carcere di Rovigo con un elicottero.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La fuga da film progettata dal figlioccio del clan Senese: “Evasione in elicottero” Notizie correlate Mafia a Roma, la Cassazione: "Il ristorante Da Baffo controllato dal clan Senese"La Cassazione ha stabilito il ruolo dominante del clan Senese nella gestione occulta del ristorante romano, formalmente intestato a Mauro Caroccia,... Leggi anche: Dal caso Cospito, allo sparo di Biella fino alla bisteccheria del clan Senese. Capitano tutte a Delmastro Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Leandro Bennato, il boss mafioso (legato ai Senese) tenta l'evasione dal carcere in elicottero. Il piano di fuga da 200mila euro; Rovigo, sventata l'evasione da film del superboss Leandro Bennato: Voleva fuggire dal carcere in elicottero.