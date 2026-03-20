In Italia, recenti fatti di cronaca riguardano vari episodi che coinvolgono figure istituzionali e aspetti criminali. Dal caso Cospito allo sparo di Biella, passando per un'aggressione in una bisteccheria legata a un clan senese, tutte queste vicende sono state attribuite a Andrea Delmastro. Questi eventi hanno suscitato molte discussioni senza che siano state avanzate ipotesi ufficiali sulle cause.

Ad Andrea Delmastro converrebbe un esorcismo. Lo diciamo con tutto il rispetto dovuto a un sottosegretario della Repubblica, e con la stessa carità cristiana con cui si consiglia un ombrello a chi esce di casa quando il cielo è sereno e torna sempre bagnato. Delmastro infatti è probabilmente il solo uomo in Italia capace di andare a una festa di Capodanno, caricare gli avanzi in macchina e tornare a casa con il genero del suo caposcorta ferito da un colpo partito per errore da un collega deputato di Fratelli d’Italia. L’unico capace di confidare una cosa a un amico, Giovanni Donzelli, e ritrovarsi, nel 2023, indagato con l’amico nel caso Cospito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dal caso Cospito, allo sparo di Biella fino alla bisteccheria del clan Senese. Capitano tutte a Delmastro

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