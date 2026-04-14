Mafia a Roma la Cassazione | Il ristorante Da Baffo controllato dal clan Senese

La Cassazione ha confermato che il ristorante romano, ufficialmente intestato a un uomo condannato a quattro anni, è sotto il controllo del clan mafioso Senese. La sentenza evidenzia il ruolo di questa organizzazione nel gestire le attività del locale senza che ci siano evidenti legami ufficiali con il titolare. La decisione si basa su elementi che dimostrano un controllo diretto e stabile da parte del clan sulla gestione del ristorante.

La Cassazione ha stabilito il ruolo dominante del clan Senese nella gestione occulta del ristorante romano, formalmente intestato a Mauro Caroccia, condannato a 4 anni. Le carte dell’inchiesta "Affari di famiglia" descrivono una presenza pervasiva del gruppo camorristico nelle attività economiche, con assunzioni e compensi anomali e la disponibilità diretta del locale. Confermato il legame stretto tra imprenditoria e clan, mentre proseguono le indagini per riciclaggio e intestazioni fittizie.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mafia a Roma, la Cassazione: "Il ristorante Da Baffo controllato dal clan Senese" Clan Senese: Cassazione lo inchioda alla mafia, pena in revisioneMichele Senese: la Cassazione conferma l’appartenenza alla criminalità organizzata, ma la pena è in revisione Michele Senese, figura di spicco della... Presunto clan Senese, il 19 febbraio udienza in CassazioneTempo di lettura: 2 minuti Si terrà il 19 febbraio, in Cassazione, l’udienza che stabilirà se nella città di Roma ha operato un gruppo criminale di...