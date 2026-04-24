Nonna Linda ha compiuto 102 anni. Nata il 16 marzo 1924 a Cossignano, ha vissuto un lungo percorso di vita caratterizzato da impegno e determinazione. Nei giorni scorsi ha celebrato questo importante traguardo, che rappresenta anche il ricordo di un’intera generazione che ha affrontato sacrifici e ha portato avanti valori radicati nel tempo.

Centodue anni e una vita attraversata con coraggio, dignità e determinazione. Nonna Linda, nata il 16 marzo 1924 a Cossignano, ha festeggiato nei giorni scorsi un traguardo straordinario, simbolo di una generazione che ha conosciuto sacrifici, lavoro e valori profondi. Il compleanno di quest’anno, però, è stato segnato da una prova difficile: il 21 aprile è stata sottoposta a un intervento per la rottura del femore all’Ospedale Mazzoni di Ascoli. Oggi è in convalescenza, circondata dall’affetto della sua famiglia, ma con il desiderio forte di esprimere gratitudine. Insieme ai suoi cari, nonna Linda ha voluto ringraziare tutto il personale del reparto per la professionalità, la dedizione e l’umanità dimostrate: un sostegno fondamentale in un momento delicato, che ha contribuito alla buona riuscita dell’intervento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La forza di nonna Linda

CEO Trieu Khang leaves the city to farm bananas and at market.

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