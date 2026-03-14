101 anni | la forza di nonna Emanuela dalla Sicilia

A Vigonza, in provincia di Padova, si è festeggiato il 101° compleanno di nonna Emanuela Acciarito, originaria della Sicilia. La donna ha compiuto gli anni in un momento di festa, circondata dalla famiglia e dagli amici. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi familiari, che hanno condiviso con lei il momento speciale.

A Vigonza, nella provincia di Padova, si è celebrato un traguardo straordinario: nonna Emanuela Acciarito ha raggiunto i 101 anni di vita. La festa, svoltasi il 13 marzo 2026, ha la presenza calorosa dell’intera comunità e delle autorità locali. Il sindaco Gianmaria Boscaro ha visitato personalmente la centenaria per consegnare un omaggio floreale e un riconoscimento simbolico a nome dell’amministrazione. La festeggiata risiede in via Carpane e rappresenta un ponte vivente tra le tradizioni del Sud Italia e la storia recente del Veneto. Nata a Catania, Emanuela ha attraversato decenni di trasformazioni sociali ed economiche, mantenendo una lucidità mentale e fisica che stupisce gli osservatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 101 anni: la forza di nonna Emanuela, dalla Sicilia Articoli correlati Festa grande per i 101 anni di nonna Emanuela AcciaritoUn compleanno speciale celebrato con affetto e partecipazione a Vigonza, dove nonna Emanuela Acciarito ha spento ieri 13 marzo 101 candeline,... Nonna Menechella compi 101 anni: comunità in festaSupera il traguaedo dei cento anni e da Santo Stefano del Solo con 101 VOLTE AUGURI, NONNA MENECHELLA! Il sindaco Gerardo Sandoli.