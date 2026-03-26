Stefania Craxi nuovo capogruppo Forza Italia | Rinnovamento? Sono nonna E Lotito minimizza i contrasti con Gasparri | Normale avvicendamento

Dopo la sconfitta al Referendum sulla giustizia, sono arrivate le dimissioni di alcuni esponenti di Forza Italia, tra cui Bartolozzi, Delmastro e Santanché, su richiesta della presidente del Consiglio. Nel frattempo, Stefania Craxi è stata nominata nuovo capogruppo del partito e ha dichiarato di essere nonna, mentre il senatore Lotito ha definito normale l’avvicendamento con Gasparri.

L’onda lunga della sconfitta al Referendum sulla giustizia coinvolge anche Forza Italia, dopo le dimissioni di Bartolozzi, Delmastro e Santanché su pressione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Claudio Lotito, a ilfattoquotidiano.it, nega la raccolta firme contro Maurizio Gasparri per indurlo alle dimissioni da capogruppo di Forza Italia al Senato. All’arrivo a Palazzo Madama Stefania Craxi, che poco dopo diverrà il nuovo presidente dei senatori azzurri nega persino di essere l’unica candidata alla alla carica fin lì ricoperta da Gasparri. E Francesco Paolo Sisto senatore e viceministro della Giustizia parla di normale avvicendamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stefania Craxi nuovo capogruppo Forza Italia: “Rinnovamento? Sono nonna”. E Lotito minimizza i contrasti con Gasparri: “Normale avvicendamento” Articoli correlati Leggi anche: Forza Italia, dopo Gasparri c'è Stefania Craxi: è la nuova capogruppo al Senato Leggi anche: Terremoto anche in Forza Italia: Gasparri si dimette da capogruppo. Stefania Craxi in pole Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stefania Craxi Temi più discussi: Forza Italia cambia al Senato, Craxi frena: Scelta già fatta, non c’entra il referendum; Stampa e regime (26.03.2026); Gasparri si dimette da capogruppo Fi dopo la contestazione interna: ora Stefania Craxi; Fiera dell’Annunziata, attenzione alla viabilità. Forza Italia, Stefania Craxi al posto di Gasparri come nuovo capogruppo al SenatoAl Senato si è consumato il passaggio di consegne tra Maurizio Gasparri e Stefania Craxi alla guida del gruppo di Forza Italia. La decisione è arrivata al termine ... ilmattino.it Forza Italia, Stefania Craxi nuova capogruppo al Senato: Occhiuto la incoronaIl presidente della Regione Calabria saluta la nomina a Palazzo Madama e ringrazia Maurizio Gasparri, che lascia l’incarico alla guida del gruppo ... cosenzachannel.it Il 'fattore politico' di Marina. Cosa succede in Forza Italia La figlia maggiore di Berlusconi preme per un rinnovamento della classe dirigente. Stefania Craxi subentra a Gasparri facebook Gasparri si dimette, Stefania Craxi nuova capogruppo FI al Senato x.com