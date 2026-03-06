Al Caffè Savoia Donne nell’arte con Caterina Ferri

Domenica dalle 16.30 il Caffè Savoia ospita l’incontro " Le Donne nell’Arte " moderato da Caterina Ferri (nella foto). Intervengono scrittrici, poetesse, pittrici e cantanti, un evento nel quale la donna sarà celebrata come creatrice d’arte e di bellezza. Le ospiti del pomeriggio sono: Adriana Bonetti figlia d’arte, fotografa ed artista in mostra a Villa Paolina con un’esposizione antologica; Marina Ramonda poetessa e scrittrice il cui ultimo libro "Tutto è possibile.non ti preoccupare" ha riscosso successo di critica e di lettori. Il libro parla dell’amicizia ventennale tra due donne, della loro forza ad affrontare una vita “difficile” e racconta curiosità e disavventure di queste due grandi donne che hanno saputo affrontare la vita con un sorriso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Arte e Carnevale. Pittura e musica al Caffè SavoiaUn’iniziativa che vede legate arte e carnevale, raccontati dallo sguardo, dalla creatività e dalla voce di vari artisti.

Napoli spagnola, donne nell’arte, una casistica troppo variegataMa quante mostre hanno dedicato negli ultimi venti anni ad Artemisia Gentileschi? È davvero difficile stargli dietro, ma almeno quella del 2022-’23...

