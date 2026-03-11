Forza e grinta al femminile nell’arte di Elisabetta Rogai

Elisabetta Rogai presenta una serie di opere in cui ritrae donne con espressioni di forza e determinazione. Le sue creazioni mostrano figure femminili che trasmettono energia e sicurezza, evidenziando caratteristiche di coraggio e femminilità. La sua arte si concentra su ritratti che catturano l’essenza di donne che si fanno notare per il loro carattere deciso. La mostra si svolge a Firenze e rimarrà aperta fino a metà mese.

Firenze, 11 marzo 2026 – La donna rappresentata nelle opere d'arte di Elisabetta Rogai è grintosa, coraggiosa, femminile. "Anche se ripresa in un momento delicato come il sonno – spiega l'artista – ogni donna riesce sempre e comunque a trasmettere la propria essenza, che non è fatta di fragilità, ma di dinamismo, forza, sensualità." Se ne è parlato alla Biblioteca Spadolini, durante un incontro promosso dall'Associazione culturale Amici del foulard dal titolo "La magia del vino", in occasione della Festa della Donna. Il richiamo alla dote che ha reso ancor più celebre la pittrice fiorentina è chiaro: la sua capacità di dipingere utilizzando il vino, non soltanto su supporti classici come la tela, ma anche su materiali sperimentali come il jeans o, addirittura, il marmo di Carrara.