Cantiere da due milioni di euro al via il ripristino della strada provinciale 85 ' Fondovalle Rubicone'

Questa mattina è stato dato il via ai lavori di ripristino della strada provinciale 85 ‘Fondovalle Rubicone’. Il progetto, da due milioni di euro, prevede interventi per sistemare la strada danneggiata dall’alluvione di maggio. I lavori inizieranno la prossima settimana, se il tempo lo permette, e puntano a rendere di nuovo percorribile e più sicura l’arteria, fondamentale per il territorio.

La prossima settimana, tempo permettendo, prenderanno avvio i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della strada provinciale 85 ‘Fondovalle Rubicone’, infrastruttura provinciale danneggiata dall’alluvione del maggio 2023. L’intervento interessa il territorio dei comuni di Roncofreddo e di Sogliano al Rubicone. L’opera, del valore complessivo di 2 milioni di euro, è finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr e verrà realizzata dall’impresa Tazzioli e Magnani Srl di Castelnovo ne’ Monti di Reggio Emilia. L’intervento prevede la realizzazione di tre opere di consolidamento, che verranno eseguite in successione e con continuità.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Fondovalle Rubicone

Mercoledì 21 gennaio inizieranno i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada provinciale 75 “Monteleone”, danneggiata dall’alluvione di maggio 2023.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fondovalle Rubicone

