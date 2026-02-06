Schianto sulla Fondovalle Sangro | giovane automobilista a processo per omicidio stradale

Questa mattina si è svolto l’udienza preliminare per il giovane di 21 anni di Casoli coinvolto nello schianto sulla Fondovalle Sangro. L’incidente, avvenuto lo scorso luglio, è costato la vita a Domenico Di Prinzio, di 62 anni. Il ragazzo dovrà rispondere di omicidio stradale, mentre la procura ha deciso di portare avanti il procedimento. La vicenda ha scosso la comunità locale, ancora sotto shock per la tragedia.

Per lo schianto sulla Fondovalle Sangro, in cui perse la vita il 62enne Domenico Di Prinzio nel luglio del 2024, andrà a processo per omicidio stradale un 21enne di Casoli. Lo ha deciso il Gup del tribunale di Lanciano, Giovanni Nappi, che ha fissato l'udienza al 30 giugno 2026.Era il 6 luglio.

