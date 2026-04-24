La Lazio ha raggiunto la finale di Coppa Italia, dove affronterà l’Inter, che potrebbe festeggiare lo scudetto. Nel frattempo, Maurizio Sarri si appresta a lasciare la sua attuale squadra e sarebbe pronto a firmare con un'altra formazione di Serie A per la prossima stagione. La sua avventura con i biancocelesti sembra aver raggiunto una fase conclusiva, mentre il suo futuro professionale si sta delineando.

Conquistata la finale di Coppa Italia con la sua Lazio dove affronterà l’Inter pronta a festeggiare lo scudetto, Maurizio Sarri è pronto a cambiare panchina per il prossimo campionato con un club che appare pronto a metterlo sotto contratto. Maurizio Sarri verso una nuova squadra italiana (Ansa Foto) – calciomercato.it Il nome di Maurizio Sarri starebbe diventando sempre più concreto per il Bologna in vista della prossima stagione con l’allenatore della Lazio pronto a dire addio alla formazione capitolina per via delle divergenze di vedute con la proprietà biancoceleste. Una volta terminata la stagione dovrebbe concludersi la sua avventura in biancoceleste con il Bologna che, per diversi motivi, lo avrebbe messo in cima alla lista per il dopo Italiano.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La finale di Coppa Italia e poi l’addio: per Sarri è già pronta una nuova panchina in Serie A

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