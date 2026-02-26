Il Bologna si prepara a un possibile cambio sulla panchina alla fine della stagione. La società sta valutando diverse opzioni per il futuro, mentre il tecnico attuale si concentra sulla fase finale del campionato. La situazione rimane in evoluzione e tutta da monitorare fino al termine della stagione. La decisione verrà presa nei prossimi giorni, considerando gli sviluppi delle ultime gare.

Impegnato con il suo Bologna nel ritorno degli spareggi di Europa League contro il Brann, Vincenzo Italiano potrebbe essere agli ultimi mesi alla guida della squadra rossoblu. Italiano potrebbe salutare il Bologna a fine stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it L’allenatore, dopo la vittoria della Coppa Italia arrivata lo scorso maggio, potrebbe salutare la formazione emiliana al termine del campionato in corso con un club prestigioso che potrebbe offrirgli la propria panchina. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il futuro di Vincenzo Italiano potrebbe essere lontano da Bologna. Il contratto del tecnico con i rossoblu scadrà nel giugno del 2027, ma senza la partecipazione alle coppe europee durante la prossima stagione, il destino dell’allenatore potrebbe essere lontano dal capoluogo emiliano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Italiano-Bologna, possibile addio a fine stagione: pronta una nuova panchina in Serie A | CM

Estupinan verso l’addio al Milan: una squadra di Serie A pronta a prenderlo in prestito | CMArrivato durante la scorsa estate per sostituire Theo Hernandez, passato all’Al-Hilal, Pervis Estupinan non ha convinto l’ambiente Milan con il...

Italiano-Bologna: prime tensioni, occhio alla panchina rossoblu | CMIl periodo di crisi in casa Bologna ha portato alle prime difficoltà nel rapporto tra Vincenzo Italiano e la società rossoblu.

Temi più discussi: Italiano-Zaniolo, siparietto tutto da ridere al termine di Bologna-Udinese: Abbiamo lo stesso destino; Addio a Matteo Agostinelli, voce degli Yuppie Flu; Funerali di Mime, fumogeni, cori e bandiere: in centinaia sotto la curva del Bologna per l’addio a Denis Mencarelli; Mister Nutella, addio primato: ecco chi è ora il più ricco d'Italia (e dove ha i soldi).

Sartori Napoli, possibile addio dal Bologna per il dirigente? Ecco cosa filtra in merito alle voci che lo avevano accostato ai partenopeiSartori Napoli, possibile addio dal Bologna per il dirigente? Ecco cosa filtra in merito alle voci che lo avevano accostato ai partenopei Le recenti indiscrezioni su un possibile passaggio di Giovanni ... calcionews24.com

Svolta Italiano, addio Bologna: firma con un’altra italianaIl nome di Italiano potrebbe ritornare in auge per un club di Serie A visto che la sua avventura sembra essere finita ... calciomercatonews.com

#EuropaLeague: il #Bologna di Italiano cerca conferme, ecco il #Brann al Dall'Ara Alle 21 in campo sia i rossoblù, sia #Genk e #DinamoZagabria (con andata terminata 3-1 per i belgi). Domani alle 13 il sorteggio a Nyon @sergiocarloni_ x.com

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha presentato la gara di ritorno di domani sera del Dall'Ara contro il Brann. facebook