la filosofia preferita dai maschi online

Negli ultimi anni, lo stoicismo ha attirato un crescente interesse tra gli uomini che si confrontano con il mondo digitale. La filosofia, spesso associata a figure storiche e pensatori antichi, viene adottata da molti come guida nel quotidiano, anche se spesso viene fraintesa o interpretata in modo superficiale. La sua diffusione si nota soprattutto tra gli utenti che cercano un metodo per affrontare le sfide della vita moderna con maggior calma e razionalità.

Nelle sue Lettere a Lucilio, pensate come guida morale per un amico, il filosofo romano Seneca scrisse tra le molte una frase destinata a diventare un aforisma assai amato su internet: «Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est», tutto appartiene agli altri, solo il tempo è nostro. Era un’esortazione a usare la vita per diventare persone migliori, più virtuose, più attente agli altri. Online, dove le citazioni di Seneca sono decontestualizzate e fatte circolare massicciamente da anni, la stessa frase viene però letta come un invito a votarsi alla produttività e all’ottimizzazione delle proprie giornate al fine di fare più soldi. Non è un problema solo di Seneca: nell’ultimo decennio online si è sviluppata una versione distorta e molto semplificata dello stoicismo, la corrente filosofica fondata ad Atene più di duemila anni fa.🔗 Leggi su Ilpost.it

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