Alla scuola superiore Sassetti-Peruzzi di Firenze, durante il Ramadan, sono state allestite due aule specifiche per la preghiera degli studenti islamici. Le aule sono separate per femmine e maschi, creando uno spazio dedicato alle pratiche religiose all’interno dell’istituto. La decisione ha suscitato attenzione e discussioni tra studenti e genitori. La scuola ha confermato l’installazione delle aree per facilitare le esigenze religiose degli studenti.

Non una, ma bensì due aule dedicate alla preghiera degli allievi islamici, durante il Ramadan, nell’Istituto di Istruzione Superiore Sassetti-Peruzzi con sede a Firenze. Scuola pubblica che sul suo sito ci tiene, a chiare lettere, a mostrare «le parole chiave alla base del nostro modello formativo». Ovvero: «Accoglienza, inclusione, ascolto, innovazione didattica». E allora, neanche fossimo a Sarabanda, la indoviniamo con una la natura ideologica del personale scolastico dell’ente educativo toscano. Così un paio di settimane fa, quando la notizia ha iniziato a circolare, il preside Osvaldo Di Cuffa, sulle colonne de La Nazione, aveva detto che il tutto era stato fatto «nel rispetto del pluralismo e della laicità della scuola e di tutti i culti presenti, come dice la Costituzione». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Se la scuola diventa una moschea: femmine separate dai maschi

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