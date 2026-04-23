La banconota da 500 euro non sarà più prodotta Quando Gratteri spiegava perché è la preferita dai narcos

Nella nuova serie di banconote "Europa" non è previsto il taglio da 500 euro: la decisione nel 2016 della BCE per contrastare gli utilizzi illeciti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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