la fibra sostenibile

Un'azienda ha annunciato un progetto di fibra sostenibile che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica. In parallelo, si sono intraprese azioni per promuovere la parità di genere tra i dipendenti. Sono state inoltre avviate iniziative lungo la catena di fornitura con l’obiettivo di sensibilizzare sulle tematiche legate a Environmental, Social and Governance (ESG).

La riduzione delle emissioni di anidride carbonica, l’impegno per la parità di genere all’interno dell’azienda, l’avvio di iniziative lungo la catena di fornitura per fare sensibilizzazione sulle tematiche ESG. Questi, in estrema sintesi, i risultati passati in rassegna nel primo Bilancio di Sostenibilità di FiberCop. Il report descrive gli obiettivi: ovvero costruire, in modo sostenibile, la rete del futuro dell’Italia per creare valore nel lungo periodo per cittadini, imprese e territori. Fibercop – che gestisce l’infrastruttura di rete fissa più estesa e capillare del Paese (circa 28 milioni di chilometri di fibra ottica già posati) – incardina il proprio percorso di sostenibilità su tre pilastri: Planet, People e Prosperity.🔗 Leggi su Tpi.it

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