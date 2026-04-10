Offerta WINDTRE Super Fibra Energia | fibra a 19,99€ conviene davvero?

Da pantareinews.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

WindTre ha lanciato la nuova offerta Super Fibra Energia, disponibile a 19,99 euro al mese. La promozione si rivolge a chi utilizza o desidera entrare nella rete dell’operatore arancione. La proposta include una connessione in fibra ottica e si presenta come una soluzione competitiva nel mercato delle offerte internet. La promozione è attiva da qualche tempo e si rivolge sia ai clienti già esistenti che a quelli potenziali.

Super Fibra Energia a 19,99€ al mese per la fibra è la nuova proposta di WindTre per chi fa parte, o vuole diventarlo, della rete dell’operatore arancione. Su carta è uno dei prezzi più competitivi del mercato. Ma c’è una condizione che in molti non leggono subito: per ottenerlo devi essere cliente WINDTRE mobile e avere attiva una fornitura luce e gas con WINDTRE. Se manca una delle due, il prezzo non è quello. Questa guida analizza l’ offerta WINDTRE Super Fibra Energia senza filtri: cosa include, quanto costa davvero, chi può attivarla e quando ha senso farlo — e quando no. In breve:? 19,99€mese per 12 mesi (solo con mobile + luce&gas).? Amazon Prime incluso 12 mesi. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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