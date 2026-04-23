Nell’inchiesta della Procura di Milano sul giro di escort che coinvolge circa 70 calciatori di Serie A, si segnala un dettaglio poco evidenziato: l’uso di una sostanza nota come “droga del palloncino”. Questa droga, che può danneggiare il salute del sistema nervoso, non viene rilevata dai consueti test antidoping. La notizia si aggiunge alle altre indagini che coinvolgono i calciatori, ma questa particolare sostanza rappresenta un elemento a rischio nascosto.

Nell’inchiesta della Procura di Milano sul giro di escort che coinvolge circa 70 calciatori di Serie A c’è un dettaglio che è passato quasi sottotraccia e che invece dovrebbe preoccupare i club molto più dei tremila euro a serata. È la cosiddetta “ droga del palloncino “: protossido di azoto, noto anche come gas esilarante, inalato attraverso palloncini riempiti al momento durante le serate organizzate dall’agenzia finita sotto indagine. Il motivo per cui i calciatori lo usano è semplice e inquietante allo stesso tempo: non lascia tracce. Il protossido di azoto entra ed esce dall’organismo in pochi minuti e non viene rilevato dai controlli antidoping.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La droga del palloncino usata dai calciatori di Serie A non viene rilevata dall’antidoping ma può distruggere il sistema nervoso

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