Sabato 25 aprile si celebra la Giornata Mondiale della malaria, un evento che mette in evidenza come la diffusione della malattia stia evolvendo e rappresentando un rischio crescente anche per l’Europa. La malaria, trasmessa dalle zanzare, continua a colpire molte aree del mondo e la sua presenza si sta espandendo in nuove regioni. La giornata serve a sensibilizzare sull’importanza di interventi di prevenzione e controllo.

di Irene Crocetti e Alessia Gjuzi Sabato 25 aprile si celebra la Giornata Mondiale della malaria, che ci ricorda quanto ci sia ancora da fare. La malaria potrebbe non essere così lontana come pensiamo. Questa giornata ci invita a riflettere, informarci e chiedere un impegno concreto: sostenere programmi di prevenzione e ricerca significa proteggerci tutti, qui e ora. Per anni (anzi, per decenni) ci siamo convinti che la malattia fosse un problema lontano, confinato ad altri continenti. Una malattia “degli altri”; ma oggi questa narrazione non regge più. Fino alla metà del Novecento risultava endemica anche in Italia, soprattutto nelle zone costiere, ma è stata eradicata ufficialmente nel 1970.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La diffusione della malaria sta cambiando. Ed è un rischio anche per l’Europa

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