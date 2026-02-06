Parità salariale in Europa | come la trasparenza retributiva sta cambiando le regole del lavoro

In Europa, le regole sul lavoro stanno cambiando velocemente. Con la nuova Direttiva UE, entrata in vigore nel 2026, le aziende sono ora obbligate a essere trasparenti sulle retribuzioni. La trasparenza retributiva diventa un requisito obbligatorio, non più un’idea da perseguire. Questo cambiamento punta a ridurre le differenze di salario tra uomini e donne e a garantire maggiore equità sul posto di lavoro.

L’Europa sta vivendo un cambiamento radicale nel modo di affrontare la parità salariale. Con la nuova Direttiva UE 2023970, che è entrata in vigore nel 2026, si apre un nuovo paradigma: la trasparenza retributiva non è più un auspicio, bensì un obbligo. Questo nuovo sistema, introdotto per la prima volta in Italia con un decreto di recepimento approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 5 febbraio 2026, mira a garantire equità salariale tra i sessi, in un’ottica che passa oltre il semplice divieto di discriminazione. Il meccanismo si applica a tutte le imprese, con particolare attenzione a quelle di medie dimensioni, e impone un processo graduale di trasparenza retributiva, con obblighi che variano in base alla struttura aziendale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Parità Salariale Il baratro salariale: ecco perché in Italia la parità retributiva è un miraggio Trasparenza retributiva e governance aziendale: la Direttiva Ue 2023/970 cambia le regole del gioco La Direttiva Ue 2023970 sulla trasparenza retributiva, entrata in vigore il 6 giugno 2023, introduce nuove norme per migliorare la governance aziendale e la parità di trattamento. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Parità Salariale Argomenti discussi: Parità salariale: cosa prevede lo schema di decreto sulla trasparenza retributiva; Retribuzioni: su parità e trasparenza, l’Italia si avvicina all’Europa; Trasparenza salariale: ecco il decreto; Parità salariale, svolta in arrivo: stipendi trasparenti per tutti, ecco cosa cambia. Parità salariale, svolta in arrivo: stipendi trasparenti per tutti, ecco cosa cambiaIl governo recepisce la direttiva UE: lavoratori e candidati potranno conoscere retribuzioni e criteri aziendali ... tg.la7.it Trasparenza retributiva e parità salariale: cosa prevede il decreto approvato in CDMTrasparenza retributiva e parità salariale: cosa prevede il decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri ... edotto.com Parità salariale, ecco le nuove regole: stop al segreto sugli stipendi Addio al segreto sulla busta paga: i datori di lavoro devono svelare le medie dei compensi e... facebook Parità salariale, svolta in arrivo: stipendi trasparenti per tutti, ecco cosa cambia x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.