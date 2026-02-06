Parità salariale in Europa | come la trasparenza retributiva sta cambiando le regole del lavoro

Da ameve.eu 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Europa, le regole sul lavoro stanno cambiando velocemente. Con la nuova Direttiva UE, entrata in vigore nel 2026, le aziende sono ora obbligate a essere trasparenti sulle retribuzioni. La trasparenza retributiva diventa un requisito obbligatorio, non più un’idea da perseguire. Questo cambiamento punta a ridurre le differenze di salario tra uomini e donne e a garantire maggiore equità sul posto di lavoro.

L’Europa sta vivendo un cambiamento radicale nel modo di affrontare la parità salariale. Con la nuova Direttiva UE 2023970, che è entrata in vigore nel 2026, si apre un nuovo paradigma: la trasparenza retributiva non è più un auspicio, bensì un obbligo. Questo nuovo sistema, introdotto per la prima volta in Italia con un decreto di recepimento approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 5 febbraio 2026, mira a garantire equità salariale tra i sessi, in un’ottica che passa oltre il semplice divieto di discriminazione. Il meccanismo si applica a tutte le imprese, con particolare attenzione a quelle di medie dimensioni, e impone un processo graduale di trasparenza retributiva, con obblighi che variano in base alla struttura aziendale.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Parità Salariale

Il baratro salariale: ecco perché in Italia la parità retributiva è un miraggio

Trasparenza retributiva e governance aziendale: la  Direttiva Ue 2023/970 cambia le regole del gioco

La Direttiva Ue 2023970 sulla trasparenza retributiva, entrata in vigore il 6 giugno 2023, introduce nuove norme per migliorare la governance aziendale e la parità di trattamento.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Parità Salariale

Argomenti discussi: Parità salariale: cosa prevede lo schema di decreto sulla trasparenza retributiva; Retribuzioni: su parità e trasparenza, l’Italia si avvicina all’Europa; Trasparenza salariale: ecco il decreto; Parità salariale, svolta in arrivo: stipendi trasparenti per tutti, ecco cosa cambia.

parità salariale in europaParità salariale, svolta in arrivo: stipendi trasparenti per tutti, ecco cosa cambiaIl governo recepisce la direttiva UE: lavoratori e candidati potranno conoscere retribuzioni e criteri aziendali ... tg.la7.it

parità salariale in europaTrasparenza retributiva e parità salariale: cosa prevede il decreto approvato in CDMTrasparenza retributiva e parità salariale: cosa prevede il decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri ... edotto.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.