Virus Nipah sotto controllo | rischio molto basso di diffusione in Europa

Due operatori sanitari in Bengala Occidentale sono risultati positivi al virus Nipah, ma la situazione è sotto controllo. Le autorità rassicurano: il rischio di diffusione in Europa è molto basso e non ci sono motivi di allarme. La gente può continuare le normali attività senza timori particolari.

Non destano particolare preoccupazione i due casi di virus Nipah confermati in due operatori sanitari in India, nello Stato del Bengala Occidentale. "Le autorità sanitarie internazionali, sulla base delle informazioni attuali, valutano il rischio per la salute pubblica posto dal virus Nipah come basso a livello globale, poiché non è stata confermata alcuna diffusione dei casi al di fuori dell'India, e come molto basso a livello europeo ". Nipah sotto controllo. La rassicurazione arriva dal ministero della Salute, che ha ospitato ieri la rete deputata all'analisi della situazione epidemiologica, convocato dal dipartimento della Prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie.

