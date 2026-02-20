Giacomel dalla clinica | Il mio corpo ha smesso di funzionare Lottavo per muovermi e respirare

Tommaso Giacomel, campione di biathlon, ha annunciato di essere stato costretto al ritiro alle Olimpiadi a causa di un grave malore mentre conduceva la gara in testa. Il suo corpo ha smesso di rispondere, e ha dovuto lottare per respirare e muoversi, raccontando di aver vissuto momenti devastanti. Giacomel ha spiegato di aver sentito un improvviso calo di forze e di aver capito che non avrebbe più potuto continuare.

