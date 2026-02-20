Giacomel dalla clinica | Il mio corpo ha smesso di funzionare Lottavo per muovermi e respirare
Tommaso Giacomel, campione di biathlon, ha annunciato di essere stato costretto al ritiro alle Olimpiadi a causa di un grave malore mentre conduceva la gara in testa. Il suo corpo ha smesso di rispondere, e ha dovuto lottare per respirare e muoversi, raccontando di aver vissuto momenti devastanti. Giacomel ha spiegato di aver sentito un improvviso calo di forze e di aver capito che non avrebbe più potuto continuare.
Tommaso Giacomel costretto al ritiro nel biathlon alle Olimpiadi per un malore mentre era in testa. Lo sfogo dell'azzurro che racconta quanto accaduto: "Devastante".🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti discussi: Ho fallito, sono molto deluso: le lacrime di Giacomel dopo il flop olimpico.
Paura per Giacomel, stop per un malessere e dolore al fianco: i risultati dei primi esami mediciPaura per Tommaso Giacomel che, in testa dopo due poligoni nella mass start maschile di biathlon ai Giochi di Milano Cortina, si è ritirato a causa di un improvviso dolore al fianco che gli impediva ... corrieredellosport.it
Giacomel si ritira dalla 15km biathlon mentre era in testa, malore per l'azzurro: come sta e cosa è successoDalle stelle alle stalle in tre minuti, dalla vetta al ritiro in un chilometro. Tommaso Giacomel prima illude, poi alza bandiera bianca nella 15 km di biathlon maschile, con partenza in ... ilmattino.it
Comunicato della Federazioe Italiana Sport Invernali sulle condizioni di Tommaso #Giacomel (OK PRIMI ACCERTAMENTI ) #OlimpiadiInvernali2026 #MilanoCortina2026 x.com
