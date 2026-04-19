Il Napoli ha mostrato segnali di difficoltà, e questa situazione è diventata evidente anche nella partita contro la Lazio. La squadra ha avuto problemi nel mantenere un buon livello di gioco, e questa crisi si è manifestata chiaramente durante l'incontro. La prestazione complessiva non è stata all’altezza delle aspettative e ha messo in luce le difficoltà attuali del team.

. Il fatto che il Napoli fosse in un momento difficile, quantomeno dal punto di vista della qualità del gioco espresso, non è emerso contro la Lazio. Anzi, in realtà la sconfitta contro la squadra di Sarri deve essere considerata come una specie di timbro sulla crisi degli azzurri, come il suggello che mancava per poter iniziare a utilizzare certi termini – a cominciare da crisi, per l’appunto. La verità, insomma, è che il Napoli ha smesso di funzionare. È che il sistema tattico di Conte, dopo alcuni scricchiolii piuttosto sinistri, è chiaramente imploso. Non tanto e non solo perché è arrivata una sconfitta netta, dolorosa, meritatissima, ma per il modo in cui è maturato il risultato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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