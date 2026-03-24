In un’intervista a Radio Sportiva, un giornalista ha commentato le convocazioni dell’Italia, esprimendo delusione per alcune scelte del tecnico. Ha evidenziato come avrebbe preferito vedere Bernardeschi al posto di Cambiaghi e ha suggerito che ci siano motivazioni diverse rispetto al rapporto in campo per alcune decisioni. Le sue osservazioni si concentrano sulle scelte fatte e sulle possibili motivazioni dietro di esse.

Biasin in un’intervista ai microfoni di Radio Sportiva si è soffermato sulle convocazioni dell’Italia sottolineando come si sarebbe aspettato altre scelte. Il clima che circonda la Nazionale italiana, alla vigilia di sfide che valgono un’intera stagione, è un misto di tensione e incertezza. A scattare un’istantanea nitida e preoccupata del momento azzurro è stato il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per analizzare le prospettive della squadra in vista dell’accesso ai prossimi Mondiali. Il commento di Biasin parte da una constatazione amara sullo stato di forma dei protagonisti più attesi. Non si tratta solo di muscoli, ma di una fragilità psicologica che sembra aver colpito diversi elementi chiave della rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Biasin non convinto dalle scelte di Gattuso: «Mi sarei aspettato Bernardeschi al posto di Cambiaghi. Chiesa? Secondo me c’è altro oltre al rapporto di campo»

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