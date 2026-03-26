ecco la strategia del governo per consolidare la sicurezza energetica

Il governo ha presentato una nuova strategia volta a rafforzare la sicurezza energetica nazionale. La proposta si concentra su interventi specifici nel settore, senza indicare dettagli sui finanziamenti o le tempistiche. La strategia arriva in un momento di crescente attenzione verso la dipendenza dalle fonti estere e mira a garantire approvvigionamenti più stabili. Nessun riferimento è stato fatto alle reazioni di altri attori europei o alle implicazioni a livello internazionale.

Mentre l’Europa continua pericolosamente ed irresponsabilmente ad inseguire le nobili fantasie green, fingendo che pale eoliche e pannelli fotovoltaici possano liberare il Continente dal giogo degli idrocarburi, l’Italia punta al sodo, tentando di rafforzare la propria sicurezza energetica nell’unico modo attualmente possibile: gas, gas e ancora gas. La visita ufficiale di Giorgia Meloni in Algeria è parte integrante di una tela che il governo, grazie anche alla collaborazione di due attori di primo piano come Eni e Snam, è riuscita a tessere negli ultimi anni e che ha consentito all’Italia di garantirsi una relativa tranquillità sul fronte energetico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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