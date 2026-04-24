la crisi silenziosa delle botti

La filiera del vino sta affrontando una crisi di liquidità che, pur essendo poco visibile, sta causando conseguenze lungo tutta la catena di produzione e distribuzione. Le aziende del settore segnalano difficoltà nel far fronte ai pagamenti e alla gestione delle scorte, mentre i produttori riducono gli investimenti e le vendite si fanno più lente. Questa situazione si sviluppa in un contesto di incertezza che coinvolge vari attori e aspetti del mercato.

La filiera del vino è attraversata da una crisi di liquidità che non fa rumore ma produce effetti a catena. Cantine in difficoltà, tonnellerie esposte, forniture senza contratto e un mercato delle botti usate ormai fermo. Il recente caso francese del noleggiatore H&A aggiunge un elemento concreto a una fragilità sistemica che resta lontana dai riflettori. Non compare nei titoli dei giornali né nei report ufficiali, ma si muove lungo la filiera del vino come una crepa lenta e profonda. È una crisi di liquidità che parte dalle cantine e arriva fino alle botti, passando per fornitori, società di leasing e magazzini pieni di legno inutilizzato. Una crisi che si consuma al telefono più che nei contratti, e che oggi inizia a mostrare i suoi effetti più duri.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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