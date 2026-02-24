Il futuro che fa paura | la crisi silenziosa dei giovani in bilico tra ansia e precarietà

Il timore per il futuro deriva dalla crescente precarietà e dall’ansia che colpiscono molti giovani. La mancanza di stabilità lavorativa e le difficoltà nel trovare un’occupazione stabile rendono difficile pianificare il domani. Questa situazione si riflette anche nelle ricerche recenti, che evidenziano un senso di incertezza e insicurezza tra chi sta entrando nel mondo adulto. Sempre più giovani si confrontano con un presente incerto, mentre cercano di trovare una strada.

Oggi molti giovani vivono il futuro come un territorio indefinito, difficile da immaginare e da pianificare, e non è una semplice impressione: è un fenomeno che emerge da più ricerche psicologiche e sociologiche. Vivere in un’epoca di rapide trasformazioni - economiche, tecnologiche, climatiche - significa spesso sentirsi in bilico tra aspettative elevate e contesti instabili. Per un ragazzo di vent’anni o poco più, pensare al proprio futuro non è solo un esercizio di speranza, ma una sfida emotiva quotidiana. L’incertezza diventa un’esperienza che va oltre i dubbi normali di una fase di crescita: si trasforma in ansia e preoccupazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

