86 pedoni morti | il 56% sono anziani la crisi silenziosa

Da inizio anno, 86 pedoni hanno perso la vita sulle strade italiane, con più della metà di loro di età avanzata. Tra i decessi registrati, gli anziani rappresentano il 56 per cento, evidenziando un fenomeno che colpisce in modo particolare questa fascia della popolazione. I dati mostrano una tendenza preoccupante, senza che siano state ancora avanzate motivazioni ufficiali.

La sicurezza stradale italiana affronta una crisi silenziosa ma devastante: 86 pedoni hanno perso la vita nelle strade della Penisola dall’inizio dell’anno, con un impatto demografico che colpisce in modo sproporzionato gli anziani. L’Osservatorio Asaps ha reso noti questi dati drammatici, evidenziando come quasi il 56% delle vittime abbia superato i 65 anni di età. La distribuzione geografica mostra picchi preoccupanti in Lombardia e Piemonte, mentre l’analisi dei luoghi degli incidenti rivela che quasi la metà degli scontri mortali si è verificata proprio sulle strisce pedonali, zone teoricamente sicure. L’impatto demografico e la vulnerabilità degli anziani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

