Vito Antonio Punzi si presenta come candidato sindaco a Montemesola. Con il gruppo “Insieme”, che guida il paese dal 2010, punta a tornare in carica. Punzi dice che chi ha fatto debiti cerca ora di ricompattarsi per riprendere il controllo dell’amministrazione. La campagna elettorale si avvicina e i candidati si preparano a confrontarsi.

Tarantini Time Quotidiano In vista delle elezioni amministrative previste per la primavera, il gruppo “Insieme”, alla guida del Comune di Montemesola dal 2010, conferma la propria compattezza e annuncia la candidatura a sindaco di Vito Antonio Punzi. La decisione nasce da un percorso condiviso con la maggioranza e con il gruppo di lavoro che, fin dalle origini, ha animato il progetto “Insieme”: professionisti e giovani motivati, uniti dall’amore per il paese in un momento in cui Montemesola viveva una fase di forte difficoltà, segnata da indebitamento e conflittualità politica. «Torno a guidare questa squadra con entusiasmo e senso di responsabilità – dichiara Vito Antonio Punzi – consapevole del lavoro fatto e delle nuove sfide che attendono Montemesola». 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola, Vito Antonio Punzi candidato sindaco: “Chi ha fatto debiti cerca disperatamente di unirsi per tornare ad amministrare”

Approfondimenti su Montemesola Punzi

Vito Punzi si appresta a ricandidarsi come sindaco di Montemesola, confermando il suo impegno per il territorio.

Antonio Maria Rinaldi è un economista e europarlamentare noto per le sue posizioni euroscettiche e sovraniste.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

AL NUOVO CINEMA PARADISO di #ERCHIE UNO SPETTACOLO IN DIVENIRE – PRIMA DI SAN VALENTINO Un’occasione per ritrovarsi, guardarsi, stare insieme Giovedì 12 febbraio – ore 19 Al #nuovocinemaparadisoerchie Vito Antonio - facebook.com facebook