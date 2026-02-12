Montemesola Vito Antonio Punzi candidato sindaco | Chi ha fatto debiti cerca disperatamente di unirsi per tornare ad amministrare
Vito Antonio Punzi si presenta come candidato sindaco a Montemesola. Con il gruppo “Insieme”, che guida il paese dal 2010, punta a tornare in carica. Punzi dice che chi ha fatto debiti cerca ora di ricompattarsi per riprendere il controllo dell’amministrazione. La campagna elettorale si avvicina e i candidati si preparano a confrontarsi.
Tarantini Time Quotidiano In vista delle elezioni amministrative previste per la primavera, il gruppo “Insieme”, alla guida del Comune di Montemesola dal 2010, conferma la propria compattezza e annuncia la candidatura a sindaco di Vito Antonio Punzi. La decisione nasce da un percorso condiviso con la maggioranza e con il gruppo di lavoro che, fin dalle origini, ha animato il progetto “Insieme”: professionisti e giovani motivati, uniti dall’amore per il paese in un momento in cui Montemesola viveva una fase di forte difficoltà, segnata da indebitamento e conflittualità politica. «Torno a guidare questa squadra con entusiasmo e senso di responsabilità – dichiara Vito Antonio Punzi – consapevole del lavoro fatto e delle nuove sfide che attendono Montemesola». 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
