Xbox è al lavoro su diversi modelli di console next gen inclusa una console portatile?

La prossima generazione di Xbox potrebbe portare più di una novità nel mondo dei videogiochi. Secondo le ultime indiscrezioni, Microsoft sta lavorando su diversi modelli, tra cui anche una console portatile. La notizia circola tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, che aspettano di sapere di più sui progetti del colosso di Redmond. Per ora, non ci sono conferme ufficiali, ma la possibilità di vedere una Xbox portatile fa già parlare di sé.

La prossima generazione Xbox prende forma e, secondo le ultime indiscrezioni, non si limiterà a una singola console tradizionale. Un nuovo report di Jez Corden delinea una strategia molto più ampia, in cui Microsoft starebbe preparando una vera e propria famiglia di dispositivi Xbox. Al centro del progetto ci sarebbe una piattaforma profondamente integrata con Windows 11, pensata per abbattere il confine tra console e PC. Un approccio ambizioso che potrebbe ridefinire l’identità hardware di Xbox nei prossimi anni. Come leggiamo su Windows Central, il concetto chiave della nuova Xbox è quello di un ibrido console-PC. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Approfondimenti su Xbox Console

Durante un incontro con gli azionisti, AMD avrebbe lasciato trapelare il possibile periodo di uscita della nuova Xbox di Microsoft.

Secondo un report di Jez Corden, la prossima console Xbox sarà basata su una versione completa di Windows, segnando un cambio di strategia di Microsoft.

Ultime notizie su Xbox Console

