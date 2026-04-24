In molte città europee si stanno realizzando interventi per aumentare gli spazi verdi e migliorare la qualità dell’aria. Alcuni quartieri stanno trasformando aree asfaltate in zone verdi, dotate di sensori per monitorare la qualità dell’aria. Sono stati installati sistemi sotterranei per raccogliere le acque piovane, creando riserve idriche utili alle piante. Questi progetti mirano a rendere gli ambienti urbani più vivibili e resilienti.

Da distesa d’asfalto a polmone verde, con un sistema reticolare sotterraneo per convogliare e trattenere le acque piovane e creare una riserva idrica per le piante. E’ piazza Cortevecchia, solo uno dei tanti esempi che il vicesindaco Alessandro Balboni ha portato a Bruxelles, al summit europeo delle città sostenibili. L’iniziativa, promossa da The Lisbon Council, ha rappresentato un’occasione di confronto sulle migliori pratiche di rigenerazione urbana e adattamento alla crisi climatica. Non solo Cortevecchia (i lavori nel piazzale in pieno centro, avviati ad agosto 2023 e conclusi a marzo del 2024, costo 1.1 milioni di euro) nella stessa direzzione – quella di una città sempre più green – procedono i lavori in altre aree del centro storico, tra queste piazza Travaglio e piazza Gobetti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La città green conquista l’Europa. Da Cortevecchia ai sensori dell’aria: "Sempre più vivibile e resiliente"

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