milano è tra le 5 città più inquinate d’europa per ripulire l' aria arrivano i maxi impianti pubblicitari green in grado di abbattere oltre 5,7mila kg di nox l’anno

Milano si trova tra le cinque città più inquinate d’Europa, con livelli elevati di PM2,5 e NOx secondo i dati della European Environment Agency. Per contrastare l’inquinamento, sono stati installati maxi impianti pubblicitari “green” che possono ridurre oltre 5.700 chili di NOx ogni anno. L’emergenza smog si manifesta con una qualità dell’aria sotto le soglie raccomandate.

L’emergenza smog a Milano non è mai stata così evidente: eccessive concentrazioni di PM2,5 e NOx collocano infatti la città tra le cinque europee con la qualità dell’aria peggiore, secondi i dati rilevati dalla European Environment Agency (EEA). Inoltre, secondo i dati del progetto nazionale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

L'aria che respiriamo è tra le peggiori d'Europa: ecco la classifica delle città più inquinateLe politiche per ridurre l'inquinamento atmosferico hanno portato a un miglioramento della qualità dell'aria in Europa negli ultimi trent'anni.

Smog addio? A Milano spuntano i maxi cartelloni “green” che promettono di ripulire l’ariaI conti con il problema dell’inquinamento atmosferico riguardano tutti noi, tanto è vero che esistono iniziative pensate per farci respirare un’aria...

