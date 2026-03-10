Crotone all’attenzione dell’Amministrazione per una Città sempre più Green

Crotone si conferma sempre più attenta alle tematiche ambientali grazie all’impegno costante dell’amministrazione comunale. La città sta adottando nuove iniziative e progetti per promuovere la sostenibilità e migliorare la qualità della vita dei cittadini. La cura dell’ambiente urbano e la tutela delle aree verdi sono al centro delle azioni messe in atto dal Comune.

Crotone Città sempre più Green come si evidenzia dal continuo impegno da parte dell’amministrazione comunale. In ogni quartiere e zona centrale o periferica della Città nascono zone di verde. È stato inaugurato questa mattina il nuovo bosco urbano nell’area di Cimone Rapignese, nel quartiere Tufolo. Il progetto, realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la società Arbolia Società benefit ha consentito la messa a dimora di oltre 2.200 tra alberi e arbusti su una superficie complessiva di 16.175 metri quadrati, avviando così un processo di rinaturalizzazione dell’area che, nel medio periodo, porterà alla formazione di un vero e proprio bosco urbano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

