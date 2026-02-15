Cina obiettivo industria del tè da 1.500 mld di yuan entro il 2030
La Cina punta a far crescere il valore dell’industria del tè fino a 1.500 miliardi di yuan entro il 2030, dopo aver pubblicato nuove linee guida per sostenere il settore. La decisione arriva in un momento in cui il mercato del tè nel paese continua a espandersi, con produttori che cercano di modernizzare le tecniche di coltivazione e di aumentare la produzione di qualità.
PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina ha emanato linee guida per promuovere il potenziamento dell’industria del tè, fissando l’obiettivo di raggiungere un valore complessivo della filiera industriale pari a 1.500 miliardi di yuan (circa 216 miliardi di dollari) entro il 2030. Le linee guida, emanate congiuntamente da cinque dipartimenti governativi, tra cui il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione, mirano a migliorare in modo significativo la qualità e l’efficienza dell’industria del tè. Entro il 2030, la Cina prevede di istituire un sistema industriale del tè ben fornito, rispettoso dell’ambiente, intelligente e competitivo a livello internazionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it
