Cina incassi del box office superano i 10 miliardi di yuan

Quest'anno, il box office cinese ha raggiunto oltre 10 miliardi di yuan, equivalenti a circa 1,44 miliardi di dollari USA, secondo i dati forniti da Maoyan, una delle principali piattaforme di vendita biglietti in Cina. I numeri rappresentano la somma totale degli incassi registrati nelle sale cinematografiche del paese finora. La cifra evidenzia l'andamento delle proiezioni cinematografiche nel mercato locale.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Quest'anno, gli incassi al box office cinese finora hanno superato i 10 miliardi di yuan (circa 1,44 miliardi di dollari USA), secondo i dati di Maoyan, una delle principali piattaforme online del Paese per la vendita di biglietti del cinema. Secondo Maoyan, gli incassi hanno superato la soglia dei 10 miliardi di yuan intorno alle 19:00 di domenica. Nel frattempo, sono stati venduti circa 225 milioni di biglietti, mentre il numero totale delle proiezioni ha superato i 26,1 milioni, mostrano i dati. Il risultato è stato favorito in larga parte dalle vacanze per il Capodanno cinese, svoltesi dal 15 al 23 febbraio, che hanno registrato vendite al box office per oltre 5,75 miliardi di yuan, secondo i dati diffusi in precedenza dall'Amministrazione cinematografica cinese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Gli incassi del cinema 2025: 496 milioni di euro al box officeUn altro anno è giunto al termine, e possiamo ufficialmente tirare le somme di questo 2025 cinematografico.

Zalone resta re del box office, incassi record per oltre 73 milioni(Adnkronos) – Checco Zalone si conferma 're' del botteghino e, alla quinta settimana di programmazione del suo 'Buen Camino', mantiene la prima...

Cina: Festa di primavera, box office a quota 5,75 mld yuan, Pegasus 3 domina la classificaPegasus 3, terzo capitolo del franchise di commedie sulle corse diretto da Han Han e interpretato da Shen Teng, è risultato il film con il maggiore incasso della stagione, a quota 2,93 miliardi di y ... italpress.com

