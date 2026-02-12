L’atmosfera tra Pechino e Taipei si fa sempre più tesa. Dopo le dichiarazioni del presidente Lai, che teme un intervento militare dalla Cina, la risposta di Xi è arrivata subito: gli indipendentisti minacciano la pace. La situazione si scalda e il rischio di un conflitto aperto cresce di giorno in giorno.

Basta un’intervista e lo Stretto di Taiwan torna a infiammarsi, con una possibile guerra tra Cina e Taipei che appare sempre più probabile. Il presidente taiwanese Lai Ching-te sceglie France Presse per lanciare l’allarme. “Se Pechino mette le mani sull’isola”, dice, “non si fermerà”. Un domino geopolitico che, a suo dire, coinvolgerà anche il Giappone, le Filippine, e l’area dell’Indo-Pacifico. Mire che, però, potrebbero spingersi sempre più lontano dai confini cinesi arrivando, sempre secondo Lai, fino alle Americhe e all’Europa. Lai alza il tiro: difesa, Europa e chip. Il punto è che Taiwan, temendo l’invasione cinese, paventa la minaccia di Pechino per stringere patti e alleanze che, in caso di attacco, difendano l’isola. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Cina e Taiwan sempre più ai ferri corti. Il presidente Lai teme le azioni militari di Pechino, e Xi risponde: "Gli indipendentisti minacciano la pace"

Approfondimenti su Cina Taiwan

Le tensioni tra Taiwan e Cina aumentano, con Pechino che critica il presidente Lai per presunti atti di sabotaggio della stabilità regionale.

A novembre, le tensioni tra Giappone e Cina sono aumentate a causa di dichiarazioni del primo ministro Sanae Takaichi.

