La casa degli spiriti | arriva la serie tv tratta dal romanzo di Isabel Allende

È stata annunciata l’arrivo di una nuova serie TV ispirata al romanzo di Isabel Allende, pubblicato più di quarant’anni fa. La storia, che narra le vicende di una famiglia attraverso diverse generazioni, continua a catturare l’interesse di molti lettori e appassionati di letteratura. La produzione televisiva si baserà sul testo originale e dovrebbe essere trasmessa nei prossimi mesi. Per ora, non sono stati divulgati dettagli sul cast o sulla data di uscita.

(askanews) – Dal libro, che più di 40 anni dopo è ancora attuale e appassiona milioni di lettori nel mondo, al film del 1993 di Bille August, e ora alla serie tv: il 29 aprile debutta (in tutto il mondo) su Prime Video, La casa degli spiriti, nuova trasposizione in 8 episodi di una delle storie più celebri della narrativa latinoamericana, che vede la stessa autrice del romanzo, Isabel Allende, in vesta di produttrice, insieme a Eva Longoria e Courtney Saladino. GUARDA LE FOTO Eva Longoria, la grinta e la passione: le foto. La serie consente di espandere i tanti temi, i mondi magici e le emozioni del libro, una saga familiare incentrata su tre generazioni di donne, lungo mezzo secolo, la storia di Clara, Blanca e Alba, in un paese sudamericano conservatore, tra lotta di classe, scontri politici, spiriti e magia.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - “La casa degli spiriti”: arriva la serie tv tratta dal romanzo di Isabel Allende Notizie correlate “La casa degli spiriti”: Prime svela il trailer ufficiale della serie tratta dal romanzo di Isabel AllendePrime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale de La casa degli spiriti, il primo adattamento seriale in lingua spagnola del celebre romanzo di... ‘La casa degli spiriti’: arriva la serie tv basata sul romanzo di Isabel AllendeL’attesissimo adattamento del celebre romanzo di Isabel Allende sarà disponibile in tutto il mondo dopo il debutto al Festival del Cinema di Berlino. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Casa degli Spiriti, svelato il trailer ufficiale della serie tratta dal capolavoro di Isabel Allende; Dal capolavoro di Isabel Allende alla serie evento: La casa degli spiriti debutta il 29 aprile su Prime - fem; La casa degli spiriti su Prime Video: il Cile, la politica e il realismo magico nell’attesissima serie dal romanzo di Isabel Allende; La casa degli spiriti è su Prime Video. Dal capolavoro di Isabel Allende alla serie evento: La casa degli spiriti debutta il 29 aprile su PrimeLa casa degli spiriti serie dal romanzo di Isabel Allende, debutta il 29 aprile su Prime Video con 3 episodi e rilasci settimanali fino al 13 ... alfemminile.com Parlano Nicole Wallace e Alfonso Herrera, Clara e Esteban nella serie tv in 8 episodi in arrivo su Prime il 29 aprileDal 29 aprile su Prime la serie tv in otto episodi La casa degli spiriti, tratta dal capolavoro di Isabel Allende. Il video di Amica.it ... amica.it #ILMESTIEREDISCRIVERE «Dalla stessa apertura da cui cui entra l'amore, s'intrufola la paura. Quel che ti voglio dire è che se se sarai in grado di amare molto, soffrirai anche molto». ISABEL ALLENDE "IL QUADERNO DI MAYA" - facebook.com facebook