Svitati di sinistra Casa Bianca contro Anthropic | la guerra dell’intelligenza artificiale adesso è un grande punto interrogativo

La Casa Bianca ha diffuso un comunicato in cui invita a interrompere subito l'uso della tecnologia sviluppata da Anthropic. La decisione arriva dopo che le autorità hanno dichiarato di non voler più collaborare con l'azienda e di considerare inutile il loro contributo nel settore dell’intelligenza artificiale. La posizione ufficiale sottolinea la volontà di sospendere ogni rapporto commerciale con l’azienda.

“ Cessate immediatamente ogni utilizzo della tecnologia di Anthropic. Non ne abbiamo bisogno, non la vogliamo e non faremo più affari con loro “. Sono le parole che Donald Trump ha scritto su Truth Social, definendo i vertici dell’azienda “svitati di estrema sinistra” che hanno commesso l’errore di sfidare il governo degli Stati Uniti. Per capire come si è arrivati fin qui, bisogna fare un passo indietro. La vicenda risale al luglio 2025, quando il Dipartimento della Difesa statunitense aveva assegnato ad Anthropic, insieme a Google, OpenAI e xAI, un contratto da fino a 200 milioni di dollari ciascuno per sviluppare applicazioni di intelligenza artificiale generativa a uso militare. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Trump furioso con Anthropic, il gigante dell'intelligenza artificiale nella lista nera«Sto ordinando a tutte le agenzie federali del governo degli Stati Uniti di cessare immediatamente ogni utilizzo della tecnologia di Anthropic».

La Casa Bianca bullizza un'attivista arrestata con una foto alterata dall'Intelligenza Artificiale

