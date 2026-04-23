Ritrovata dalla polizia la carrozzina rubata a Valeria la prof disabile trasferita a Milano

La polizia ha ritrovato la carrozzina rubata a Valeria, l'insegnante di filosofia disabile trasferita a Milano. La vicenda si è conclusa con il recupero del mezzo, che era stato sottratto nell'androne del palazzo dove viveva. La giovane insegnante aveva segnalato il furto, che si era verificato nel suo appartamento. La restituzione della carrozzina permette a Valeria di riprendere la sua routine quotidiana.

Si chiude con un lieto fine la vicenda di Valeria, la giovane insegnante di filosofia disabile a cui era stata rubata la carrozzina nell'androne del palazzo dove vive a Milano. Dopo il suo appello affidato ai social, la polizia è riuscita a ritrovare il mezzo, recuperato smontato ma integro in tutte le sue parti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ritrovata dalla polizia la carrozzina rubata a Valeria, la prof disabile trasferita a Milano Notizie correlate Rubata nell'androne e smontata in un solaio: ritrovata la carrozzina della prof. Valeria. Il furto era diventato viraleÈ stata ritrovata la carrozzina rubata il 15 aprile a Valeria Scommegna, una docente di 27 anni, nell'androne del palazzo in cui la donna vive in... Leggi anche: Milano, prof disabile si trasferisce per lavoro e le rubano la carrozzina: "Aiutatemi a trovarla" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scappa da casa per incontrare l’amichetto: ritrovata dalla polizia nella stazione a Taranto; Salerno, donna scompare dall’ospedale: l'allarme dei familiari e l'intervento lampo della polizia, ritrovata; Salerno, 81enne si allontana dall’ospedale: ritrovata dalla Polizia; Sola, al freddo, in stazione: ritrovata e riportata a casa dagli agenti. Rubano la carrozzina a un’insegnante con disabilità a Milano, la polizia la ritrova e denuncia un 31enneLa polizia ha ritrovato la carrozzina che lo scorso 15 aprile era stata rubata a una docente con disabilità a Milano ... fanpage.it Rubata nell'androne e smontata in un solaio: ritrovata la carrozzina della prof. Valeria. Il furto era diventato viraleDopo l'appello virale sui social, la polizia ha setacciato il quartiere Baggio trovando i pezzi della sedia a rotelle nascosti in un solaio: la ricostruzione ... milanotoday.it Ritrovata Iliade in una mummia, la scoperta negli scavi in Egitto: "Primo papiro letterario in contesto funerario". Il frammento risalente a 1.600 anni fa, epoca romana, ritrovato nel sito di "Al Bahnasa", nell'area dell'antica Oxyrhinchus x.com La 38enne brasiliana è scomparsa durante la prova di nuoto ed è stata ritrovata senza vita alcune ore dopo nel lago Woodlands - facebook.com facebook