La Camera dei Deputati ha approvato il Decreto Sicurezza, convertendolo in legge con 162 voti a favore, 102 contrari e un astenuto. La discussione si è svolta una settimana dopo il voto del Senato. Durante i lavori, alcuni deputati di destra hanno intonato l’inno di Mameli, mentre le opposizioni si sono unite contro il pacchetto di norme proposto dal Governo.

Il decreto sicurezza è stato convertito in legge. Una settimana dopo il Senato, anche la Camera ha approvato il contestato pacchetto di norme varato dal Governo Meloni con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto. Quasi in contemporanea, il Consiglio dei ministri, in una riunione lampo durata pochi minuti, ha licenziato un decreto bis che contiene alcuni correttivi alla legge di conversione, accogliendo i rilievi del Quirinale, in particolare sulla norma che prevede un premio per gli avvocati che assistono gli stranieri nelle procedure di rimpatrio volontario. Al momento del voto, i deputati di Pd, Movimento 5 Stelle e Avs e hanno esposto polemicamente cartelli con la scritta: “La nostra sicurezza è la Costituzione”.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La Camera approva il Decreto Sicurezza: la destra intona l’inno di Mameli e le opposizioni si uniscono

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