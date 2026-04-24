La Biennale più politica La Giuria | Russia e Israele sono escluse dai premi

Durante l’edizione più politica della Biennale d’arte, la giuria ha deciso che le opere provenienti da Russia e Israele non saranno considerate per i premi. L’istituzione ha confermato la presenza dei padiglioni di entrambi i paesi, ma la decisione della giuria ha creato tensioni. La scelta di escludere le opere per motivi legati alle posizioni politiche ha attirato l’attenzione di molti spettatori e addetti ai lavori.

L’ istituzione Biennale ha detto sì ai padiglioni di Russia e Israele, ma la Giuria della Biennale d’arte ha qualcosa da eccepire e ha deciso che non prenderà in considerazione le opere dei due paesi per l’attribuzione dei premi. E la Biennale, con un comunicato a stretto giro di posta, ha precisato che la Giuria "agisce in piena autonomia e indipendenza". Il clima attorno all’edizione 2026, che aprirà il 9 maggio, si fa dunque sempre più intricato e incandescente. All’elenco delle tensioni va aggiunto che l’Italia e l’Unione europea non hanno gradito l’apertura alla Russia voluta dal presidente Pietrangelo Buttafuoco e che due diverse lettere aperte firmate da numerosi artisti e curatori hanno chiesto l’esclusione non solo della Russia ma anche di Israele e Stati Uniti, in guerra in Libano e Iran (senza dimenticare la Striscia di Gaza).🔗 Leggi su Quotidiano.net

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