La Giuria internazionale della Biennale Arte di Venezia ha deciso di non prendere in considerazione i Paesi i cui leader sono attualmente accusati di crimini contro l'umanità dalla Corte penale internazionale. Questa scelta riguarda specificamente Israele e Russia, che sono stati esclusi dalla partecipazione ai premi in questa edizione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla giuria, senza ulteriori commenti pubblici.

La Giuria internazionale della Biennale Arte di Venezia "si asterrà dal considerare quei Paesi, i cui leader sono attualmente accusati di crimini contro l'umanità da parte della Corte penale internazionale". Lo annunciano la presidente Solange Farkas, Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi: anche Russia e Israele saranno esclusi dalla competizione per i Leoni d'Oro e d'Argento. "In questa edizione della Biennale desideriamo dichiarare l'intenzione di esprimere il nostro impegno per la difesa dei diritti umani nello spirito del progetto curatoriale di Koyo Kouoh" spiega la Giuria.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giuria Biennale Arte, 'Israele e Russia esclusi dai premi'

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