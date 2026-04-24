La Basilica di Bonaria compie 100 anni Il card Zuppi in visita a Cagliari

La Basilica di Nostra Signora di Bonaria festeggia il suo centenario. Oggi si è svolta una celebrazione eucaristica a Cagliari, con la partecipazione del Cardinale Zuppi. La cerimonia ha attirato numerosi fedeli, che hanno assistito all'evento nel luogo di culto. La ricorrenza segna un secolo dalla dedicazione della basilica, che si trova nel centro della città.

Cagliari in festa per i 100 anni della dedicazione della Basilica di Nostra Signora di Bonaria. Stamane celebrazione eucaristica, presieduta dal Cardinale Zuppi. Servizio di Rita Salerno TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - La Basilica di Bonaria compie 100 anni. Il card. Zuppi in visita a Cagliari La Basilica di Bonaria compie 100 anni. Il card. Zuppi in visita a Cagliari Notizie correlate Leggi anche: La passione per il poker e l'amore per i nipoti: Enza Romano compie 100 anni Il tramezzino compie 100 anni. Storia di un’icona nata a TorinoImmaginate una Torino in bianco e nero che si risveglia sotto i portici di Piazza Castello nel 1926. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cento anni da Basilica: Cagliari celebra il Giubileo di Nostra Signora di Bonaria; Cento anni della Basilica di Bonaria a Cagliari, messa col cardinale Zuppi; Cagliari, Bonaria celebra il centenario: Zuppi atteso il 24 aprile, novenario e eventi fino a fine mese; Centenario della Basilica di Bonaria, tutto pronto per la grande festa a Cagliari. Mercedari: domani a Cagliari la messa per i cento anni della basilica di BonariaBonaria non è solo uno dei nostri santuari. È il luogo in cui la storia dell’Ordine e la storia di un popolo si sono intrecciate nel modo più visibile e duraturo. Lo afferma p. Efisio Schirru, minis ... agensir.it Centenario Basilica di N.S. di Bonaria, Zuppi 'Maria disarma nostri cuori'Oltre mille fedeli hanno gremito la Basilica per rendere grazie a Nostra Signora di Bonaria, patrona massima della Sardegna. (ANSA) ... ansa.it Centenario Basilica di N.S. di Bonaria, Zuppi 'Maria disarma nostri cuori'. Prima della celebrazione l'omaggio floreale al simulacro della Madonna #ANSA x.com #Cagliari, iniziate le celebrazioni per il centenario della dedicazione della Basilica di Nostra Signora di Bonaria - facebook.com facebook